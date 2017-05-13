Москва принимает самое активное участие в разрешении карабахского конфликта - эксперт

2017-05-13 14:54 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Москва принимает самое активное участие в разрешении карабахского конфликта не только как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, но и как одна из держав, ответственных за поддержание мира и стабильности на евразийском пространстве, особенно в зоне своих геополитических интересов, сказал Trend в субботу руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

По его словам, Москва справедливо полагает, что решение может быть найдено исключительно в результате мирного и прямого диалога Баку и Еревана.

«Москва всячески способствует диалогу между сторонами, регулярно выступая инициатором и организатором переговоров различного уровня, в том числе на уровне глав внешнеполитических ведомств и лидеров государств», - сказал Арьков.

По словам эксперта, карабахский вопрос сегодня является едва ли не самым трудноразрешимым не только на всем постсоветском пространстве, но и в Европе в целом.

«В Ереване с трудом, болезненно и не без подсказки со стороны Москвы, но все же осознали, что государство не сможет дальше полноценно развиваться и мирно сосуществовать с соседями, не предпринимая хоть каких-то шагов по возвращению под контроль Баку оккупированных территорий. Существует разработанный в Москве и согласованный с Баку и Ереваном план промежуточного урегулирования", - сказал эксперт.

Эксперт обвинил Запад в бездействии, сказав, что их слова традиционно расходятся с делом.

«Перерастание тлеющего конфликта в очередную острую фазу, как это случилось в апреле 2016 года, непосредственно не угрожает интересам и безопасности как самих США, так и их союзников в Европе. В отличие, например, от гражданской войны в Украине – там Берлин и Варшава, там Запад прикладывает все силы, чтобы решить проблему», - сказал Арьков.

По его словам, формирование предпосылок для появления все новых подобных конфликтных зон – одна из стратегий Вашингтона по сохранению контроля над Евразией – ключевым континентом для мирового господства.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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