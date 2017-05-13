Путешествие в турецкие города Игдыр и Карс, где проживают азербайджанцы (ВИДЕО, ФОТО)

2017-05-13 14:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Очередная передача "Amil Xəlil ilə Bura Vətəndir", которая будет представлена 14 мая в 14.00 на Lider TV, будет посвящена турецким городам Игдыру и Карсу, где проживают азербайджанцы, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Автор просветительского телепроекта и ведущий передачи Амиль Халил рассказывает зрителям о достопримечательностях Азербайджана, как журналист-исследователь представляет интересные материалы из истории, культуры, архитектуры, фольклора и традиций мест, которые он посещает.

Город Игдыр (Ыгдыр) расположен на восточной границе Турции, у горы Агрыдаг и реки Араз, соседствующий с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана. Населением города в основном являются азербайджанцы. Среди достопримечательностей - могилы Гочбаши периода Гарагоюнлу из огузских племен, участвовавшие в формировании азербайджанского народа, еще в VI-VII веках активно участвовали в военно-политической жизни этого государства. Азербайджанцы, проживающие в Восточной Анатолии называются аджама (аджем). Ныне они являются самой большой этнической группой в городе Игдыр и второй по величине в городе Карс, который расположенный на берегах одноименной реки, протекающей в котловине среди гор, и заслуженно считается одним из наиболее привлекательных и необычных турецких городов.

В городе Карс азербайджанцы преимущественно проживают в кварталах (махалля) Енимахалля и Истасйон. Здесь среди азербайджанцев выделяют следующие группы: Молла Мусалылар, Каракилиселилер, Кулубеглилер и Чобанкерелилердилер. Эти названия отражают названия областей и сёл, откуда они происходят. В районе Карса находится множество азербайджанских сёл.

Об этом и многом другом в передаче "Amil Xəlil ilə Bura Vətəndir". Телефон для связи с авторами проектами: WhatsApp - 070 653 48 69.

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(Автор: Вугар Иманов)