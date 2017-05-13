В Баку прошел флешмоб, посвященный IV Играм исламской солидарности (ВИДЕО)

2017-05-13 15:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Национальном Приморском парке в Баку состоялись шествие, флешмоб и концерт школьников, посвященные IV Играм исламской солидарности.

Мероприятие, организованное министерством образования, нацелено на пропаганду IV Игр исламской солидарности среди школьников, повышение их интереса к спорту и творчеству и эффективную организацию досуга.

Вслед за шествием, в котором участвовали около 1500 школьников, начался флешмоб с участием 350 человек. На шествии были продемонстрированы государственные флаги стран-участниц Игр.

Затем мероприятие было продолжено концертной программой художественных коллективов детских и молодежных творческих центров, функционирующих при министерстве образования.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)