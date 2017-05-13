Депутаты Милли Меджлиса: «Ликвидация ВАК была бы большой ошибкой»

2017-05-13 15:47 | www.apa.az | 3

Об этом АПА заявил депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.

В. Ахмедов сказал, что этим некоторые силы в России хотят оказать давление на Азербайджан: «Они хотят поколебать нашу независимость. Накануне президентских выборов 2013 года они хотели сбить с пути определенных людей и совершить что-то в Азербайджане. Сейчас там также идет подготовка против нас, у нас есть информация. Они готовятся, чтобы до президентских выборов 2018 года в Азербайджане оказывать давление. В этой связи первым шагом является обращение в суд с целью ликвидации ВАК. Ликвидация Конгресса будет большой ошибкой. Это не останется безответным. Как Милли Меджлис мы предпримем конкретные меры».

Напомнив, что ВАК является одним из самых больших диаспорских организаций в России, В. Ахмедов сказал, что оказывать давление на Азербайджан, используя эту организацию, бесполезно.

Также депутат добавил, что признание президентом России Владимиром Путиным Азербайджана в качестве стратегического партнера не принимается некоторыми силами этой страны: «Например, мы ожидаем от России как сопредседателя МГ ОБСЕ решительных шагов в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Но что происходит вместо этого? То, что мы указывали выше».

Заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель Комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям Сиявуш Новрузов сказал АПА, что в связи с этим вопросом Милли Меджлис, соответствующие госструктуры, Русская община Азербайджана направили обращение в соответствующие органы России. Наряду с этим, С. Новрузов отметил, что предвзятая позиция некоторых сил в России очевидна: «Несмотря на это, наши соотечественники также должны пытаться не давать возможности этим силам, не давать им повода. То есть, нужно вовремя подавать все необходимые документы, они должны быть в порядке. Нужно не допустить того, чтобы наши недоброжелатели испортили отношения Россия-Азербайджан».

С. Новрузов считает, что решения по ликвидации Конгресса не последует, а те, кто хотел нанести удар по отношениям между двумя странами, а также армянское лобби не смогут этим воспользоваться. Он сообщил, что над ликвидацией Конгресса в России работают две силы: «Недоброжелатели Азербайджана, занимающиеся провокацией лица, а также армяне подстрекают к этому некоторых лиц, представленных в разных кругах России. Но я не думаю, что российский суд ликвидирует Конгресс. После предоставления соответствующих документов это вопрос решится».