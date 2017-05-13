Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку объявил приём в магистратуру на 2017/2018 учебный год

2017-05-13 15:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Баку объявляет приём в магистратуру (образование на русском языке, очное отделение) на 2017/2018 учебный год.

Прием заявлений в магистратуру Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку в этом году будет проходить в электронной форме с 15 мая 2017 года по 13 июня 2017 года включительно на сайте Филиала http://msu.az/ или сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/.