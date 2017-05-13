Азербайджанские спортсменки вышли в финал соревнований Исламиады по стендовой стрельбе

2017-05-13 15:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсменки Айдан Джамалова и Шафаг Амрахова вышли в финал соревнований IV Игр исламской солидарности по стендовой стрельбе.

В квалификации Джамалова набрала 54, а Амрахова - 48 баллов и квалифицировались с пятого и шестого места соответственно.

В финал также прошли три представительницы Катара и турецкая спортсменка.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)