Азербайджанская команда участвует в третьих Всемирных играх юных соотечественников в Казани (ФОТО)

2017-05-13 15:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась встреча с членами азербайджанской команды, которая с 14 по 20 мая 2017 года примет участие в третьих Всемирных играх юных соотечественников в Казани (Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Их организаторами являются министерство спорта России, министерство образования и науки России, министерство культуры России, Россотрудничество, Всероссийская федерация школьного спорта и Всероссийская политическая партия "Единая Россия".

Юных азербайджанских спортсменов и их тренеров приветствовали и напутствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, депутат Милли Меджлиса (парламент), председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин и начальник Главного управления молодежи и спорта города Баку Рагиф Аббасов.

Руководитель делегации, заместитель председателя Русской общины Азербайджана Борис Воронин рассказал, что в этом году в команду Азербайджана вошли 10 юных спортсменов, которые выступят на соревнованиях по волейболу и плаванию. Также они представят свою страну в культурной программе и примут участие в конкурсах по русскому языку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)