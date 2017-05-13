БАКУ-2017:Сегодня дзюдоисты Азербайджана претендуют на 9 золотых медалей (ФОТО)

2017-05-13 15:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На Играх исламской солидарности в субботу стартовали соревнования по дзюдо, говорится в сообщении Федерации дзюдо Азербайджана.

В первый день соревнований азербайджанские дзюдоисты ведут борьбу за награды в семи весовых категориях.

Сегодня определятся победители среди мужчин в весовых категориях 60, 66 и 73 килограмма и в весовых категориях 48, 52, 57 и 60 килограммов среди женщин.

Девять членов азербайджанской сборной по дзюдо уже вышли в финалы.

Из членов мужской сборной Азербайджана борьбу за звание чемпиона будут вести Орхан Сафаров (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг), Хидаят Гейдаров и Рустам Оруджев (73 кг).

В финале Орхан Сафаров встретится с турецким спортсменом Бекиром Озлю, а Ниджат Шихализаде - с алжирцем Хоудом Зурдани.

В финале весовой категории 73 килограмма встретятся два азербайджанских спортсмена – Хидаят Гейдаров и Рустам Оруджев.

Среди женщин борьбу за «золото» будут вести Аиша Гурбанлы и Эрденебат Базаррагча (48 кг), Назакет Азизова (52 кг), Кифаят Гасымова (57 кг) и Ханым Гусейнова (63 кг).

Финальные встречи стартуют сегодня в 18:00.

Соревнования по дзюдо проходят в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)