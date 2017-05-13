Банки Азербайджана перешли на усиленный режим работы на время Исламиады (СПИСОК)

2017-05-13 15:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В связи с проводимыми в Баку IV Играми исламской солидарности начиная с 12 мая более 40 филиалов и отделений 24 банков, по рекомендации Палаты надзора над финансовыми ранками, будут работать в усиленном режиме.

Как сообщили Trend в субботу в Палате, для того, чтобы в период соревнований граждане страны и туристы могли беспрепятственно и беспрерывно пользоваться услугами по обмену валюты, семь филиалов и отделений банков будут работать круглосуточно семь дней в неделю, а другие филиалы и отделения будут работать в усиленном режиме, включая субботу и воскресенье.

В связи с соревнованиями также функционирует специальная мониторинговая группа, состоящая из работников финрегулятора. По поводу любой возникшей проблемы граждане страны и туристы могут обратиться к сотрудникам Палаты надзора над финансовыми рынками.

Координатор: Эльшан Самедов

Email: elshan.samadov@fmsa.az

Телефон: (+944) 51 444 25 32

Список банков, филиалы и отделения которых во время соревнований будут осуществлять операции по обмену валюты в усиленном режиме, размещен на интернет-странице Палаты надзора над финансовыми рынками.

СПИСОК

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)