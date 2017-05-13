БАКУ-2017: Четыре парадзюдоистки Азербайджана вышли в финалы

2017-05-13 16:01 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку в субботу стартовали соревнования по парадзюдо.

Представительницы Азербайджана в весовой категории 70 килограммов Рамиля Каштаева одержала победу в полуфинале над узбекской спортсменкой Гюльрух Рагимовой, а Турана Агаева - над турчанкой Айтен Озйюрек.

Другие азербайджанские парадзюдоистки Афаг Султанова и Севда Велиева (весовая категория обеих 57 кг) победили турецкую и узбекскую соперниц.

Таким образом, четыре представительницы Азербайджана вышли в финалы.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)