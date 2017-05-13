Стали известны соперницы азербайджанских гандболисток в финале Исламиады

2017-05-13 16:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 в субботу продолжились соревнования по гандболу среди женщин.

Сегодня в последней полуфинальной игре встречались команды Турции и Камеруна.

Одержав победу со счетом 34:18, турецкие гандболистки вышли в финал, где они будут противостоять сборной Азербайджана.

Финал пройдет завтра в 18:00.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)