Представители Азербайджана обсудили музыкальное образование на конференции в Пекине (ФОТО)

2017-05-13 16:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли (БМА) приняла участие в широкомасштабной конференции в Пекине (Китай), сообщили Trend Life в БМА.

В Центральной музыкальной консерватории в Пекине прошло заседание стран, через которые проходит Шелковый путь, посвященное вопросам музыкального образования под девизом "Единый регион, единый путь союза музыкального образования".

БМА получила приглашение на участие в этой конференции от Центральной музыкальной консерватории в Пекине.

На учредительном собрании, в котором приняли участие представители 11 консерваторий Китая, а также музыкальных вузов Азербайджана, Румынии, Словении, Эстонии, Узбекистана, Казахстана, Индии и других стран, состоялось обсуждение развития сотрудничества музыкально-образовательных учреждений, расширения и углубления творческих контактов, конкретизации общих проблем, создания альянса, нацеленного на образование единой платформы между этими странами.

Страны-участницы мероприятия подписали меморандум "Единый регион, единый путь союза музыкального образования". Согласно меморандуму, предусматривается установление культурных связей, взаимный обмен, проведение совместных проектов, концертов и других мероприятий, что может послужить для музыкальных вузов стран, через которые проходит Шелковый путь, импульсом для сохранения национальных традиций, научных исследований, развития исполнительской школы и музыкального образования.

После подписания меморандума на состоявшейся конференции были заслушаны доклады о состоянии музыкального образования и истории развития музыки.

Участвующая в мероприятии проректор БМА по международным вопросам, профессор, народная артистка Азербайджана Егяна Ахундова представила доклад "Интеграция как принцип развития истории профессионального музыкального образования в Азербайджане", в котором была дана информация о многовековой истории развития национальной музыки и образовательной структуре - БМА.

В рамках конференции были презентованы концертные программы национальной музыки стран, через которые проходит Шелковый путь. Азербайджанскую народную музыку представили заслуженные артисты Азербайджана Эльшан Мансуров, Алекпер Алекперов и заслуженный артист Нахчыванской Автономной Республики Эхтирам Гусейнов.

Также при организационной поддержке посольства Азербайджана в Китае состоялось мероприятие, посвященное 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и 25-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном. В ходе мероприятия с концертной программой выступили Егяна Ахундова, Эльшан Мансуров, Алекпер Алекперов и Эхтирам Гусейнов, которые исполнили азербайджанские народные мелодии и произведения азербайджанских композиторов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)