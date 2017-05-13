Азербайджанские банки перешли на усиленный режим работы

2017-05-13 16:22 | www.oxu.az | 2

В связи с проходящими в Баку IV Играми исламской Солидарности по рекомендации Палаты по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) с 12 по 24 мая 40 филиалов и отделов 24 банков работают в усиленном режиме.

Как сообщили Oxu.Az в Палате, для того, чтобы в период проведения соревнований граждане страны и туристы удобно и беспрерывно могли пользоваться услугой обмена валют 7 банковских филиалов и отделов работают каждый день 24 часа, другие филиалы и отделы же работают в усиленном режиме, включая субботу и воскресенье.

Список банковских филиалов и отделов, которые работают в усиленном режиме и оказывают услуги по обмену валют во время соревнований, размещен на официальном интернет сайте ПНФР.

В связи с соревнованиями также функционирует специальная мониторинговая группа из рабочего состава ПНФР. Обратиться по поводу какой-либо проблемы, которая может возникнуть, граждане страны и туристы могут к сотруднику ПНФР:

Координатор: Эльшан Самедов

Email: elshan.samadov@fmsa.az

Тел: (+994) 51 444 25 32

С.Б.

