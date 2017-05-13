Названы пять смертельных опасностей Марса

2017-05-13 16:53 | www.oxu.az | 3

Человек, оказавшись на Марсе, может умереть из-за пяти основных причин. Соответствующее исследование представлено планетологом Паскалем Ли из НАСА на конференции «Люди на Марсе», проходящей в Вашингтоне (США).

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Space.com.

Непосредственную опасность для людей, находящихся на поверхности Марса, представляет низкое атмосферное давление (примерно в сто раз ниже земного). В отсутствие защиты кровь человека в таких условиях начнет «кипеть» (растворенные в ней газы будут формировать пузыри). Умереть от этого можно в течение нескольких секунд.

Опасность также представляет гипоксия. Атмосфера Красной планеты на 95 процентов состоит из углекислого газа. Оказавшийся без доступа кислорода человек умрет в течение нескольких минут.

На третьем месте — холод. Летом в районе экватора температура у поверхности Марса может достигать плюс 21 градусов Цельсия, однако ночью она значительно ниже, примерно минус 62 градуса. Умереть от такого холода можно за несколько часов.

Приповерхностные слои атмосферы Красной планеты содержат много абразивной пыли. Скопившись в человеческих легких, они могут спровоцировать смерть через несколько недель.

На пятом месте по опасности — радиация. Марс не имеет собственной магнитосферы, в результате чего высокоэнергетические космические лучи и потоки частиц от Солнца способны убить человека за несколько месяцев.

С.Б.

