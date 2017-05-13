Пытаясь ликвидировать ВАК, некоторые силы хотят оказать политическое давление на Азербайджан - депутат

2017-05-13 16:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Возможно, что пытаясь ликвидировать Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК), некоторые силы хотят оказать политическое давление на Азербайджан и получить от этого политические, дипломатические, экономические дивиденды. Однако Азербайджан неоднократно заявлял, что не является страной, действующей под давлением в чьих-либо интересах, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

По его словам, в России до сих пор еще не было опыта по ликвидации какой-либо диаспорской организации. «ВАК не просто какая-то обычная организация. Это диаспорская организация, которая объединяет всех азербайджанцев в России. В этой организации состоят сотни азербайджанцев, входящих в российскую элиту, поэтому отношение к этой организации равносильно отношению к Азербайджану», - сказал Мирзазаде.

Депутат сказал, что в уставе организации могут быть какие-то недочеты. «Однако раздувать этот вопрос вплоть до обращения в Верховный суд необходимости нет», - сказал Мирзазаде

Депутат считает, что за этим вопросом стоят антиазербайджанские силы в России, те, кто хочет подорвать очень тесные отношения России с Азербайджаном и Турцией.

По его словам, именно эти силы не заинтересованы в углублении российско-азербайджанских отношений, наоборот, пытаются противопоставить две страны друг другу.

Депутат не исключил также в этом вопросе и усилий сильной армянской диаспоры в России. «Не случайно, что и СМИ, находящиеся в России под влиянием этих сил, необъективно освещают данный вопрос и поощряют ликвидацию организации. Надеюсь, что в России победит здравый смысл. Россия не предпримет шага, который приведет к напряжению в отношениях с Азербайджаном. Хотелось бы верить, что этот вопрос найдет справедливое решение», - сказал Мирзазаде.

15 мая на основании обращения минюста России состоится суд по вопросу ликвидации регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)