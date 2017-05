Известные артисты исполнят песни Эмина Сабитоглу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 3 июня состоится концерт, на котором прозвучат произведения выдающегося композитора, народного артиста Азербайджана Эмина Сабитоглу, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

В концерте примут участие народные артисты Азербайджана Ялчин Рзазаде, Бриллиант Дадашева, Назпери Досталиева, Анвер Садыхов, Ильхам Намиг Кямал, заслуженные артисты Анар Шушалы, Закир Алиев, Теймур Амрах, Лала Мамедова, Алмаз Алескерова, Инара Бабаева, а также популярные исполнители Надир Гафарзаде, Камила Набиева, Эльтон Гусейналиев, Рашад Ильясов, Сабина Арабли, Талех Яхъяев, Эмилия Ягубова, Забита Алыева, Нигяр Шабанова, Нурлан Азизбейли, Айшан Мехтиева, группа "Sevil" и другие.

На вечере прозвучат такие известные песни композитора, как "Bakı sabahın xeyir", "Uzaq yaşıl ada", "Payız gəldi", "Bu gecə", "Şükriyyə", "Alagözlüm", "Çiçək yağışı", "Ayrılma məndən", "Qəlbimdə qaldın", "Əlvida", "Dərələr", и многие другие.

Начало концерта в 19.00. Цена билетов от 20 до 60 манатов. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Asan Xidmət и на сайте http://iticket.az/. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30.

