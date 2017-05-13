Азербайджанские каратисты будут бороться за 5 медалей в финале Исламиады в Баку

2017-05-13 17:10 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сборная по каратэ претендует на пять медалей на IV Играх исламской солидарности в Баку.

В весовой категории до 55 килограммов азербайджанская каратистка Илаха Гасымова поборется за "золото" с египетской спортсменкой Яссмин Аттией. Другая азербайджанская спортсменка Фарида Абиева (до 61 килограмма) встретится в финале с иранкой Розитой Алипуркешкаалесаад.

Нурана Алиева (до 50 килограммов), которая проиграла в полуфинале иранской каратистке, будет бороться за "бронзу" со Срунитой Сукатендел из Индонезии.

Среди мужчин за "золото" будет бороться Рафаэль Агаев (до 75 килограммов), который в финале выйдет против пакистанца Гулама Саади. Фирдовси Фарзалиев (до 60 килограммов) будет бороться за "бронзу" с индонезийцем Сурьяди Сурьяди, а Ниязи Алиев (до 67 килограммов), проигравший в четвертьфинале, выбыл из борьбы за медали.

Финалы пройдут сегодня в 18:00 в Бакинском дворце спорта.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)