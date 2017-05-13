Азербайджан завоевал вторую медаль на Играх исламской солидарности
2017-05-13 17:14 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Азербайджан в субботу завоевал серебряную медаль на IV Играх исламской солидарности в Баку.
Вторую медаль в общем зачете Азербайджану принесла Шафаг Амрахова, набрав 37 очков и заняв второе место в соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине трап (траншейный стенд).
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Автор: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)