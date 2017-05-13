Суд Нью-Йорка принял решение по делу Межбанка

2017-05-13 17:25 | www.oxu.az | 2

На основании обращения ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА) 12 мая 2017 года суд Нью-Йорка принял решение о защите активов МБА от претензий внешних кредиторов США.

Как передает Oxu.Az, в пресс-службе банка сообщили «АПА-Экономикс», что согласно решению, во время процесса добровольной реструктуризации внешних обязательств МБА внешние кредиторы не смогут выдвигать требования в отношении активов банка.

«Как мы заявляли, план МБА о добровольной реструктуризации обязательства перед иностранными кредиторами послужит укреплению финансового положения банка. В результате этого процесса будет обеспечена долгосрочная финансовая устойчивость МБА и рыночная стоимость банка повысится. Одно из важный направлений этого процесса - , во время процесса реструктуризации внешние кредиторы не смогут выдвигать какие-либо требования в отношении активов МБА в иностранных государствах.

МБА обратился в Нью-Йоркский суд с целью распознания в США процесса реструктуризации внешних обязательств и предотвращения подачи кредиторами по этой причине иска против его активов. Суд обеспечил это обращение. Все это показывает, что предприняты необходимые шаги для успешной реструктуризации процесса», - сказал председатель Правления МБА Халид Ахадов, комментируя решение суда.

Как известно, согласно этому плану взятые задолженности МБА ряду иностранных финансовых институтов в иностранной валюте будут непосредственно переданы государству. Этот процесс охватывает лишь внешние обязательства банка, все другие обязательства, в том числе операции по защищенным и незащищенным депозитам граждан Азербайджана, юридических лиц и других нерезидентов в местной и иностранной валюте, вклады до востребования и срочные вклады, будут выплачиваться в текущем режиме. В заявлении подчеркивается, что МБА проводит все операции по вкладам частных и корпоративных клиентов, в том числе и выплату процентов, в обычном режиме.

С.Б.

