В Турции перевернулся автобус с туристами, 23 погибших – ОБНОВЛЕНО

2017-05-13 17:27 | www.oxu.az | 2

Число погибших в результате ДТП в провинции Мугла на юго-западе Турции возросло до 23, сообщал заместитель губернатора (вали) провинции Камиль Кётен, передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Анадолу.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

По словам замгубернатора, еще три трупа погибших было извлечено из-под автобуса.

15:49

Микроавтобус с туристами попал в аварию в Турции, по последним данным, число жертв выросло до 20 человек, заявил губернатор провинции Мугла Имер Чичек, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе страны. Сообщалось, что водитель автобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, из-за чего машина перевернулась. Движение по трассе перекрыто в обе стороны.

«Сначала погибших было 17, но в больнице скончались еще трое. Сейчас у нас 20 погибших, 11 раненых, которые находятся в тяжелом состоянии. Это был туристический автобус. Иностранцев нет, все пострадавшие — наши граждане», — сказал Чичек в эфире телеканала NTV.

14:56

В курортной зоне Мармарис в провинции Мугла на юго-западе Турции перевернулся автобус с туристами, в результате чего погибли 17 и ранены 13 человек.

Как передает Oxu.Az сообщает в субботу агентство «Доган».

На место происшествия направлены спасатели и бригады медслужбы.

С.Б.

