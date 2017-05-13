Египетские ВМС спасли туристов с терпящего бедствие катера в Красном море

2017-05-13 17:25 | www.trend.az | 2

Египетские ВМС спасли 24 туристов с терпящего бедствие в Красном море прогулочного катера, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на портал издания Youm7.

Штаб оперативного командования флота, сообщает СМИ, получил сигнал с терпящего бедствие к северу от Хургады катера с туристами из-за возникшего на его борту пожара. К месту инцидента были направлены спасательные команды. Согласно данным ВМС, все люди, находящиеся на горящем катере, были вызволены и никто из находившихся на его борту не пострадал.

По словам главы Ассоциации спасения моря и охраны окружающей среды в акватории Красного моря Хасана ат-Тайеба, на катере, совершавшем трехдневную прогулку, помимо команды, состоящей из египтян, находились туристы из Великобритании, Германии и Франции. Возгорание, по его словам, произошло по причине короткого замыкания в проводке судна.