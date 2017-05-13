Баку-2017: Стартовали соревнования по водному поло

2017-05-13 17:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В рамках IV Игр исламской солидарности Баку-2017 в субботу стартовали соревнования по водному поло.

В первый день соревнований встречаются команды Турции и Индонезии, а в 18:00 сыграют сборные Азербайджана и Ирана.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)