Шамкирский беглец задержан – ОБНОВЛЕНО
2017-05-13 17:34 | www.oxu.az | 2
Подозреваемый в совершении преступления, которое расследуется в Шамкирской районной прокуратуре Эшгин Муртузов скрылся от надзирателей и самовольно покинул место следственных действий.
Как передает Oxu.Az, об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Согласно информации, инцидент произошел 12 мая в 17:30.
В результате неотложных мер, предпринятых сотрудниками полиции и прокуратуры, было установлено место на территории села Сейфели, в котором скрывался беглец, после чего он был задержан.
14:31
Опасный преступник, обвиняемый в убийстве, сбежал из зала суда в Шамкире, сообщает Report.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, cогласно информации, обвиняемый Эшгин Муртузов (1996 г.р.) выпрыгнул в открытое окно в зале суда и скрылся в неизвестном направлении.
В настоящее время ведутся поиски преступника.