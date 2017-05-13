Шамкирский беглец задержан – ОБНОВЛЕНО

2017-05-13 17:34 | www.oxu.az | 2

Подозреваемый в совершении преступления, которое расследуется в Шамкирской районной прокуратуре Эшгин Муртузов скрылся от надзирателей и самовольно покинул место следственных действий.

Как передает Oxu.Az, об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации, инцидент произошел 12 мая в 17:30.

В результате неотложных мер, предпринятых сотрудниками полиции и прокуратуры, было установлено место на территории села Сейфели, в котором скрывался беглец, после чего он был задержан.

14:31

Опасный преступник, обвиняемый в убийстве, сбежал из зала суда в Шамкире, сообщает Report.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, cогласно информации, обвиняемый Эшгин Муртузов (1996 г.р.) выпрыгнул в открытое окно в зале суда и скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время ведутся поиски преступника.

С.Б.

