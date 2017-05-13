Формула-1 | Барселона станет красной?

2017-05-13 17:41 | www.oxu.az | 4

«Формула-1» прямиком из Сочи несется на всех парах в Барселону.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на sportsdaily, букмекеры ставят на «Феррари» и Себастьяна Феттеля, беря в расчет их отличную форму на старте нового сезона. Но стоит оговориться: последние десять лет в Барселоне побеждали десять разных гонщиков.

Феттель, например, финишировал первым в 2011 году. Продлится ли столь любопытная серия? На трассе Барселона — Каталунья еще не праздновали успех такие гонщики, как Даниэль Риккардо из «Ред Булл» и Валттери Боттас из «Мерседеса». 27-летний финн на Гран-при России одержал свою первую победу в карьере и мечтает доказать всем скептикам, что он отнюдь не дополнение к Льюису Хэмилтону, а полноценная боевая единица.

Эксперты полагали, что с первых же гонок сезона-2017 трехкратный чемпион мира Хэмилтон покажет всей формульной общественности, где раки зимуют. Проигрыш Хэма партнеру по команде Нико Росбергу в прошлом году многие посчитали нелепой случайностью. Так же как и в России практически все были уверены, что «Зенит» вернет себе золотые медали после третьего места и пролета мимо Лиги чемпионов — 2016/17. Не тут-то было, восстал из пепла «Спартак». Так и в «Формуле-1» — вернулись те, кого долго ждали.

Речь, конечно, о «Феррари». В Барселоне «Мерседес» обещает представить на суд общественности целый ряд новинок, но наверняка и в Маранелло не сидели без дела. Британский журналист Марк Хьюз отмечает, что итальянцы сконструировали более компактный и легкий болид, в то время как их основные конкуренты мучаются из-за дополнительного веса и худшей работы шин.

С.Б.

