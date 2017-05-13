Азербайджан завоевал вторую медаль на Исламиаде

2017-05-13 17:46 | www.oxu.az | 4

Азербайджан в субботу завоевал серебряную медаль на IV Играх исламской солидарности в Баку.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Trend, вторую медаль в общем зачете Азербайджану принесла Шафаг Амрахова, набрав 37 очков и заняв второе место в соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине трап (траншейный стенд).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

С.Б.

