Официальный Лондон: ЕС будет вести «грязную игру» на переговорах

2017-05-13 17:52 | www.apa.az | 4

«Официальный Брюссель будет вести «грязную игру» на переговорах по «Брекситу».

Как сообщает АПА, об этом в интервью газете «The Telegraph» заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, Великобритания вправе выйти из ЕС, не выплачивая Брюсселю компенсаций, объем которых может достигать £80 млрд ($103 млрд). «Мы определенно могли бы уйти без осуществления выплат. Премьер-министр Тереза Мэй права в том, что отсутствие соглашения лучше, чем плохая сделка».

Несколько дней назад Б. Джонсон уже обвинял Брюссель в желании сорвать выход Великобритании из ЕС. Тогда британский министр Эмбер Радд заявила, что глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер провел «очень враждебные» брифинги против Терезы Мэй после переговоров в Лондоне 26 апреля.