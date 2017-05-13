Баку-2017: Алжирская каратистка взяла "бронзу" на соревнованиях по карате

2017-05-13 18:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Алжирская каратистка Имане Талеб в весовой категории до 50 килограммов взяла "бронзу" на соревнованиях по карате (кумитэ) в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

В праве за получение "бронзы" она боролась с каратисткой из Египта Радван Радвой.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)