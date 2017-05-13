Бывший главный прокурор Грузии напал на руководителя службы госаудита

2017-05-13 18:23 | www.apa.az | 4

На руководителя Службы государственного аудита Грузии Лашу Тордия совершено нападение.

Как сообщает АПА со ссылкой на телеканал «Рустави-2», глава службы рассказал, что инцидент произошел 12 мая, возле заведения «El Centro» на улице Шардена.

Глава Службы госаудита был госпитализирован с сотрясением мозга. Он сообщил, что на него напал бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе.

В настоящее время он находится в больнице, где проходит необходимые обследования.

В МВД Грузии в связи с произошедшим возбудили дело по статье «побои».

Отметим, до этого Парцхаладзе некоторое время работал в должности главы следственной службы Министерства финансов. Уже в декабре 2013 года Парцхаладзе подал в отставку. Поводом для такого решения он назвал «появившиеся в обществе вопросы» относительно его биографии. Парцхаладзе в 2001 году был осужден в Германии за воровство и разбой, в связи с чем его право занимать государственные должности было ограничено вплоть до 2016 года.