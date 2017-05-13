Азербайджан завоевал очередную медаль на Исламиаде

2017-05-13 18:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Нурана Алиева, выступающая в весовой категории до 50 кг., взяла "бронзу" на соревнованиях по карате (кумитэ) в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

В схватке за "бронзу" она одолела индонезийскую спортсменку Сруниту Сукатендел.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)