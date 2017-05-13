Баку-2017: Турецкие ватерполисты разгромили сборную Индонезии

2017-05-13 18:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку начались соревнования по водному поло среди мужчин.

В первой игре соревнований турецкие ватерполисты одержали уверенную победу над сборной Индонезии со счетом 21:4.

Следующая игра пройдет между сборными Азербайджана и Ирана.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Талех Агавердиев)