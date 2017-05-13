Исламиада: Сборная Азербайджана завоевала серебряную медаль в стрельбе

2017-05-13 18:36 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на «Apasport.az», второй успех дня тоже отмечен в стрелковом спорте.

На этот раз награду завоевала Шафаг Амрахова, соревновавшаяся в траншейном стенде. Она удостоилась серебряной медали.

Наш снайпер набрала в квалификационном этапе всего 48 очков и заняла последнее место среди 6 спортсменок, продолживших борьбу, но в финале отстреляла точнее. В решающем этапе Шафаг набрала 37 очков, отстав только от турчанки Нихан Гюрер (41 очков). Замкнула первую «тройку» Холоуд Хассан Аль-Халаф (Катар), набравшая 29 очков. Другая наша спортсменка Айдан Джамалова с 13 очками заняла 6-ое место.

Отметим, что первую медаль принёс нашей сборной Руслан Лунёв. Он стал сильнейшим в стрельбе из пистолета на 25 метров.