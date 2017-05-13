Иран пополнил копилку медалей еще одним "золотом" Исламиады в Баку

2017-05-13 18:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Иран пополнил копилку медалей еще одним "золотом" IV Игр исламской солидарности в Баку.

Иранская каратистка Насрин Дусти (Nasrin Dousti) одолела в финале турчанку Серап Озчелик (Serap Ozcelik).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)