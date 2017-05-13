В рамках Исламиады в Баку стартовал второй день соревнований по художественной гимнастике

2017-05-13 18:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований по художественной гимнастике в рамках IV Игр исламской солидарности.

Сегодня гимнастки выступят в квалификационных упражнениях с лентой и булавами.

Азербайджан на соревнованиях представят Марина Дурунда, Жаля Пириева и Зохра Агамирова. Также по итогам выступлений станут известны медалисты в командном зачете.

После первого дня соревнований лидирует сборная Азербайджана, в активе которой 65.250 балла.

На втором месте сборная Узбекистана с 62.100 балла, на третьем - Турция (51.300 балла).

(Автор: Маким Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)