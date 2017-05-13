Азербайджанский дзюдоист выиграл "золото" Исламиады
2017-05-13 18:31 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров, выступающий в весовой категории 60 кг., выиграл золотую медаль IV Игр исламской солидарности в Баку.
В финале он одолел турецкого дзюдоиста Бекиру Озлю со счетом 2:1
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.
Соревнования по дзюдо проходят в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.
(Автор: Анвар Мамедов)