Азербайджанский дзюдоист выиграл "золото" Исламиады

2017-05-13 18:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров, выступающий в весовой категории 60 кг., выиграл золотую медаль IV Игр исламской солидарности в Баку.

В финале он одолел турецкого дзюдоиста Бекиру Озлю со счетом 2:1

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

Соревнования по дзюдо проходят в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

(Автор: Анвар Мамедов)