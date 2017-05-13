Баку-2017: Еще одна медаль досталась иранским каратистам

2017-05-13 18:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Иранский каратист Амир Махдизаде (в весовой категории до 60 кг) получил "бронзу" IV Игр исламской солидарности в Баку.

Бронзовая медаль досталась иранцу по итогам боя с каратистом из Саудовской Аравии Эмадом Алмалки.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)