Исламиада: Азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль

2017-05-13 18:57 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на «Apasport.az», начала определятся призёры в 9 весовых категориях.

Будут разыграны медали в 60, 66 и 73 кг (мужчины), 48, 52, 57 и 60 кг (женщины), а также в парадзюдо 57 и 70 кг (женщины).

Мужчины

60 кг

Орхан Сафаров, выступающий в этой весовой категории начал борьбу с 1/4 финала, его первым соперником был Али Хосроф (Йемен). Сафаров одержал победу за 48 секунд. В полуфинале он боролся с киргизом Отаром Бестаевым. Сафаров не оставил шансов сопернику. В финале наш спортсмен выяснил отношения с Бекиром Озлю (Турция). Он неудачно провёл начало поединка, но, уступая в счёте, в последний момент собрался с силами и стал чемпионом.

66 кг

С 1/4 финала вступил в борьбу и Ниджат Шихализаде. Бронзовый призёр чемпионата Европы нанёс поражение Эиси Мачраши (Саудовская Аравия). В полуфинале наш спортсмен выяснил отношения с Алирезой Хожастехом (Иран). Шихализаде победил и в этой встрече. В финале он встретится с алжирцем Хоудом Зоурдани.

73 кг

Чемпион Европы Гидаят Гейдаров встретился в 1/8 финала с тоголезцем Фредериком Адебайо Олимпио. Наш соотечественник победил соперника иппоном за 68 секунд. Его следующим соперником был Бекадил Шаймерденов (Казахстан). Не удалось победить Гейдарова и этому спортсмену. В следующем поединке наш спортсмен нанёс поражение Гижосжону Бобоеву (Узбекистан) и продолжит борьбу в финале.

С победы начал выступление на Исламиаде и бронзовый призёр первенства континента Рустам Оруджев. В 1/8 финала он отстранил от борьбы Бехруси Ходжазаде (Таджикистан). На пути к полуфиналу Оруджев победил иппоном иорданца Юниса Одата. В следующей дуэли Рустам нанёс поражение турку Хасану Ванлыоглу.

Таким образом, в финале встретятся два азербайджанских спортсмена Гейдаров и Оруджев.

Женщины

48 кг

В этой весовой категории выступят две наши спортсменки. Аише Гурбанлы не оставила шансов в полуфинале Аях Китане (Иордания).

Второй финалист определился в круговом мини-турнире с участием другой представительницы нашей страны Эрденебат Базаррагча, Салтанет Султанбековой (Казахстан) и Вафаи Шофре Идрисси (Марокко). Базаррагча победила обеих соперниц и вышла в финал, где встретилась с Гурбанлы. Напряжённый поединок завершился победой дзюдоистки монгольского происхождения. В итоге Базаррагча принесла нашей сборной по дзюдо первую золотую, а Гурбанлы первую серебряную медаль.

52 кг

Назакет Азизова вступила в борьбу с 1/4 финала. В своём первом поединке она выяснила отношения с Эстер Корине Эвала Бондиме (Габон). Наша соотечественница одержала победу всего за 49 секунд. На пути к финалу Азизова встретилась с Диорой Келдиоровой (Узбекистан) и преодолела этап. В финале она будет бороться с турчанкой Ирем Коркмаз.

57 кг

Новый легионер нашей сборной Мунхтседев Ичинхорлу встретилась в 1/8 финала с Хадель Элалми (Иордания) и легко преодолела этап. В 1/4 финала она будет боролась с Ратибой Тарикет (Алжир) и проиграла, попавшись на иппон. Несмотря на это, наш легионер сохраняет шанс на медаль. В утешительном раунде Ичинхорлу нанесла поражение Амангюль Алланазаровой (Узбекистан) и в поединке за бронзовую медаль встретится с ивуарийской спортсменкой Зулейхой Дабонне.

С 1/8 финала начала выступление и Кифаят Гасымова. Наша дзюдоистка победила иппоном марокканку Юсру Эль Бухари, а затем досрочно нанесла поражение Ксении Белдиагиной (Киргизия). В полуфинале она встретилась с Зулейхой Дабонне (Кот-д`Ивуар) и одержала очередную победу. Соперницей Гасымовой в финале будет Ратиба Тарикет, победившая в 1/4 финала другую нашу дзюдоистку Мунхтседев Ичинхорлу.

63 кг

Ханум Гусейнова вступила в борьбу с 1/4 финала. Её первой соперницей была Айна Джумакулиева (Туркмения). Наша спортсменка одержала победу иппоном и в полуфинале померилась силами с Марьям Бжаоуи (Тунис). Гусейнова отстранила от борьбы и эту соперницу и в финале встретится с турчанкой Бусрой Катипоглу.

Отметим, что соревнования по дзюдо будут проведены 13-16-го мая в Бакинском дворце спорта имени Гейдара Алиева.