Еще одна "бронза" Исламиады ушла азербайджанским каратистам

2017-05-13 18:42 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Фирдовси Фарзалиев (в весовой категории до 60 кг) завоевал "бронзу" для Азербайджана на соревнованиях по карате (кумитэ) на IV Играх исламской солидарности в Баку.

В субботу он вышел против индонезийского каратиста Сурьяди Сурьяди, которого уверенно одолел, не дав оппоненту ни единого шанса завоевать хотя бы одно очко. Итог - 6:0 в пользу Фарзалиева.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)