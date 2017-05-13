Баку-2017: Узбекистан завоевал своё первое "золото" на соревнованиях по карате

2017-05-13 18:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Узбекский каратист Садриддин Сайматов, выступающий в весовой категории до 60 кг, завоевал золотую медаль на IV Играх исламской солидарности в Баку, одолев турецкого спортсмена Айкута Кайя.

В финале он победил своего оппонента со счетом 4:2.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)