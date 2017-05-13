Another Azerbaijani karatist grabs bronze medal at Baku 2017
2017-05-13 18:54 | www.trend.az | 0
Baku, Azerbaijan, May 13
By Azad Hasanli – Trend:
Azerbaijani karatist Firdovsi Farzaliyev (-60kg) won bronze medal in karate (kumite) competitions held May 13 as part of the 4th Islamic Solidarity Games in Baku.
Farzaliyev gained a flawless victory over his Indonesian rival Suryadi Suryadi with the result 6:0.
The Baku 2017 Islamic Solidarity Games started May 8 and will last until May 22 in Azerbaijan’s capital.