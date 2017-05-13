Состоялась церемония награждения каратистов в рамках Исламиады в Баку

2017-05-13 19:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках IV Игр исламской солидарности состоялась церемония награждения каратисток, выступающих в весовой категории до 50 килограммов.

Золотую медаль получила иранская каратистка Насрин Дусти, "серебро" - турчанка Серап Озчелик. "Бронза" досталась азербайджанке Нуране Алиевой.

Среди каратистов в весовой категории до 60 килограммов золотую медаль получил узбекский каратист Садриддин Сайматов, "серебро" - Айкуту Кайе из Турции. "Бронза" досталась азербайджанцу Фирдовси Фарзалиеву. Медали вручал президент Национальной федерации карате Азербайджана Яшар Баширов. IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)