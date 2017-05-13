Азербайджан пополнил копилку еще одним "серебром" Исламиады в Баку

2017-05-13 19:01 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская дзюдоистка Назакет Азизова, выступающая в весовой категории до 52 кг, завоевала серебро IV Игр исламской солидарности.

В финале соперницей азербайджанской соперницы была турчанка Ирем Коркмаз.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Талех Агавердиев)