Азербайджанский боксер прошел в следующий этап соревнований Исламиады

2017-05-13 19:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боксер Масуд Юсифзаде, выступающий в весовой категории 52 кг., одержал свою первую победу на IV Играх исламской солидарности.

В 1/8 финала Юсифзаде одержал победу над турецким боксером Омаром Кочем со счетом 5:0.

В четвертьфинале Юсифзаде встретится с представителем Узбекистана Аброрджоном Кодыровым.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)