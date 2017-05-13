Азербайджанская каратистка выиграла "серебро" Исламиады в Баку

2017-05-13 19:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Илаха Гасымова (в весовой категории до 55 кг) на соревнованиях по карате (кумитэ) завоевала серебро IV Игр исламской солидарности.

"Золото" досталось египетской каратистке Яссмин Аттийе, которая этой победой принесла своей стране первую медаль.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)