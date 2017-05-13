Азербайджан завоевал еще одно "серебро" Исламиады в Баку

2017-05-13 19:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская дзюдоистка Кяфаят Гасымова, выступающая в весовой категории 57 кг, завоевала очередное серебро IV Игр исламской солидарности.

В финале Гасымова уступила дзюдоистке из Алжира Рагибе Терекет.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Талех Агавердиев)