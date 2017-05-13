Сборная Азербайджана по художественной гимнастике - золотые медалистки Исламиады

2017-05-13 20:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по художественной гимнастике в составе: Марина Дурунда, Жаля Пириева и Зохра Агамирова - выиграла золотую медаль IV Игр исламской солидарности в Баку в командном зачете.

Результат сборной по итогам четырех упражнений составил 128.200 балла.

"Серебро" у сборной Узбекистана (с результатом в 123.850 балла), бронзовую медаль завоевала команда Турции (100.750 балла).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)