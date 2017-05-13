Первое "золото" азербайджанских каратисток

2017-05-13 20:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Фарида Абыева (весовая категория до 61 кг) завоевала "золото" для Азербайджана на соревнованиях по карате (кумитэ) в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

В финале она победила иранку Розиту Алипуркешкаалесаад со счётом 3:0

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)