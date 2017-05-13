Азербайджанская дуэль за "золото" завершилась победой Гейдарова

2017-05-13 20:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал золотую медаль IV Игр исламской солидарности в весовой категории 73 кг.

В финале он победил другого азербайджанского спортсмена Рустама Оруджева.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

Соревнования по дзюдо проходят в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

(Автор: Анвар Мамедов)