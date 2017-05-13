После Исламиады в Баку наша задача стать чемпионами Олимпийских игр - азербайджанский каратист

2017-05-13 20:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - После IV Игр исламской солидарности наша задача стать чемпионами Олимпийских игр, сказал в субботу журналистам азербайджанский каратист Фирдовси Фарзалиев, завоевавший "бронзу".

По его словам, нынешние Игры проходят очень торжественно, что несомненно результат заботы о спорте Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

"Здесь нет легких соперников. Однако мне очень жаль, что в бою с турецким оппонентом за выход в финал я потерял очко из-за тактической ошибки", - сказал спортсмен.

Фарзалиев добавил, что сегодняшняя его победа посвящается семье и азербайджанскому народу.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)