Президент Азербайджана вручил золотую медаль Ниджату Шихализаде

2017-05-13 20:39 | www.apa.az | 4

На Бакинской исламиаде в соревнованиях дзюдоистов среди мужчин продолжается награждение победителей. Как сообщает Apasport.az, Ниджат Шихализаде (66 кг), одержав победу над всеми соперниками, поднялся на верхнюю ступень пьедестала.

Золотую медаль победителю вручил глава государства, президент Национального Олимпийского Комитета Ильхам Алиев.

Затем состоялось поднятие флага Азербайджана под государственный гимн.