В Украине пропал азербайджанский бизнесмен

2017-05-13 20:40 | www.oxu.az | 5

В Луганской области Украины пропал азербайджанский бизнесмен.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили АПА в Конгрессе азербайджанцев Луганской области, уроженец города Гянджа Исмаилов Исмаил Гулу оглу (1970 г.р.) пропал из собственного дома, который находится около города Лисичанск.



Сообщается, что бизнесмен вышел из дома утром и уже неделю не возвращается, связи с ним нет. И. Исмаилов занимался предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства.

Напомним, несмотря на то, что Луганск является зоной конфликта, Лисичанск находится под контролем Украины.

Отметим, в последнее время в Украине были похищены несколько азербайджанских бизнесменов, а также их дети, после чего похитители требуют выкуп за освобождение. Некоторое время назад были похищены более 20 грузовых машин, принадлежащих азербайджанской компании.

И.Н.